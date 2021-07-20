Воронеж, 20 июля, 2021, 18:21 — ИА Регнум. Начальник подразделения ОМВД России по Панинскому району Воронежской области подозревается в покушении на дачу взятки в значительном размере, об этом сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по региону Ольга Бовт.

janeb13 Взятка

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных УФСБ и ГУ МВД России по Воронежской области. Как уточнили в СК, по предварительным данным, 41-летний подозреваемый предложил сотруднику полиции незаконное денежное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей за оказание содействия своему знакомому в допуске и сдаче квалификационного экзамена на право управления транспортным средством в целях дальнейшего получения водительского удостоверения. Сотрудник полиции от взятки отказался. Подозреваемый был задержан 19 июля при проведении совместных мероприятий следователей СК, сотрудников УФСБ России по Воронежской области и собственной безопасности регионального управления МВД.

«На допросе подозреваемый сознался в содеянном, дал подробные показания. Следственными органами во взаимодействии с оперативными сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД продолжается выполнение комплекса следственных и процессуальных действий», — уточнили в СК.

Как сообщало ИА REGNUM, речь идёт о начальнике тыла Панинского районного отдела МВД Игоре Качкине, ранее — заместителе начальника УГИБДД по Воронежской области. Качкин стал известной в регионе персоной после того, как прокуратура обнаружила у его семьи 22 квартиры и направила в суд иск к полицейскому о взыскании неподтвержденного законными доходами имущества на сумму 50 млн рублей. Сам Игорь Качкин заявлял, что отношения к недвижимости не имеет — она принадлежит его родителям. Добавим, что после задержания его отстранили от службы, сейчас главком проводится служебная проверка.