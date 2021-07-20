Москва, 20 июля, 2021, 19:47 — ИА Регнум. Блогер Ида Галич взяла интервью у своей бывшей лучшей подруги Насти Ивлеевой для личного YouTube-шоу «Есть вопросики». Ролик с их разговором доступен на канале Галич с 20 июля.

Скриншот передачи AgentShow Настя Ивлеева пытается выговорить скороговорку

В интервью Настя Ивлеева ответила на вопрос, почему они с Галич перестали общаться и снимать совместные ролики. Как призналась блогер, она испугалась беременности своей подруги: «Ты забеременела, у тебя в жизни произошел скачок, понятный только тебе… Мне, наверно, было сложно перестроиться в подругу, которая понимает очень интимные, тихие и скромные времена, наставшие в твоей душе», — объяснила Ивлеева.

Ида Галич в ответ на это напомнила обещание подруги. Ранее на одном из мероприятий она спрашивала у Ивлеевой, что будет, если она забеременеет. «Ты сказала: «Я буду держать тебя за руку и буду рядом столько, сколько нужно будет», — объяснила Галич, расплакавшись.

ИА REGNUM напоминает, что Ида Галич и Настя Ивлеева в прошлом были лучшими подругами и снимали совместные юмористические ролики. Однако в определённый момент они перестали появляться на видео друг у друга в социальных сетях, после чего фанаты сделали вывод об их ссоре.