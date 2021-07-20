Тверь, 20 июля, 2021, 18:14 — ИА Регнум. В Тверской области в 2021 году более 12 тысяч школьников — детей из многодетных семей — будут обеспечены школьной формой бесплатно. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. Вопрос обсуждался 20 июля на заседании правительства региона под председательство губернатора Игоря Рудени.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

По инициативе Игоря Рудени, бесплатные комплекты школьной формы для учеников с первого по пятый классы получат более 12 тысяч детей из многодетных семей Тверской области. Глава региона поручил оперативно составлять списки получателей, выдавать форму в максимально короткие сроки, а также при необходимости организовать сверку и замену комплектов.

Также на заседании правительства региона было принято решение о выделении средств на компенсацию производителям затрат на изготовление школьной формы. Субсидии будут предоставляться на возмещение затрат на закупку материалов, выполнение работ, производство и комплектацию школьной формы, исходя из себестоимости комплектов.

Заявки на получение формы от многодетных родителей принимаются до 15 октября, выдача комплектов начнётся уже с 12 августа. Комплект состоит из шести изделий. Для девочек это — жакет, юбка, сарафан (для первых — третьих классов) или жилет (для четвертого — пятого классов), две блузы, жабо. Для мальчиков в комплект входят пиджак, брюки, три сорочки, галстук. На выбор четыре цвета: синий, чёрный, серый и бордовый.