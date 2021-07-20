Минск, 20 июля, 2021, 18:13 — ИА Регнум. «Из нас хотят сотворить вторую Украину. Но это будет еще более горячая точка на карте. И мы, естественно, решительно намерены не допустить этого», — заявил 20 июля министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, критикуя политику США, Евросоюза и их союзников.

МИД Белоруссии Владимир Макей

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Выступая перед пулом пропагандистов, выступавший несколькими годами ранее автором концепции «разворота на Запад» глава МИД Белоруссии поведал: «Безответственность и полная непредсказуемость со стороны Запада — это сегодня становится абсолютной нормой их поведения. И то, что происходит в отношении Белоруссии, выходит за пределы человеческого понимания. Идет игра без правил. И нам в этой ситуации пытаться играть по каким-то правилам тоже очень сложно. Поэтому мы будем вынуждены реагировать адекватно развитию обстановки».

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Как сообщает белорусского государственное информагентство БелТА, чиновник заявил о приверженности дипломатического мирного разрешения любых споров, отметив: «Не санкционным путем, ни, тем более, военным. И мы говорили об этом всегда. И даже в этих условиях, когда против Белоруссии фактически развязана торгово-экономическая, политическая война, вплоть до террористических угроз, мы считаем, что есть возможность для диалога. Мы не собираемся сжигать за собой мосты. Мы всегда говорим нашим партнерам о том, что необходимо остановиться, задуматься, к чему могут привести те или иные действия, и выработать такие шаги, которые позволили бы успокоить ситуацию и не нарушать хрупкую стабильность в регионе».

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