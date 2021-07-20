Бишкек, 20 июля, 2021, 18:09 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил народ и президента Киргизии Садыра Жапарова с одним из главных праздников мусульман — Курман айтом. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства сегодня, 20 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мечеть

«Уверен, что священный праздник Курман айт, широко отмечаемый всем исламским миром, наполненный щедростью и любовью, созиданием и добром, будет способствовать дальнейшему укреплению духовных ценностей, дружбы и сотрудничества наших стран», — говорится в поздравительной телеграмме казахстанского лидера.

Также с Курман айтом жителей Киргизии поздравил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«Пусть священный айт, прославляющий нравственность и добропорядочность, созидание и милосердие приумножает единство и благополучие исламского мира. Благодаря общим усилиям, боль от пандемии COVID-19, которая нанесла огромный ущерб всему человечеству, пусть останется позади, и Всевышний Аллах позволит пережить нам эти невзгоды и приведет к благоденствию», — подчеркнул он.

Поздравительные телеграммы на имя президента Киргизии также прислали президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов и Таджикистана Эмомали Рахмон.