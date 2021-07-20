Тамбов, 20 июля, 2021, 18:09 — ИА Регнум. В Тамбове к началу нового учебного года будет открыт детский сад «Акварелька», который строится в микрорайоне Телецентр. Ход строительства учреждения образования оценил сегодня, 20 июля, глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин оценил ход строительства детского сада

Детский сад «Акварелька» возводится в рамках национального проекта «Демография». Его строительство началось в 2020 году, расходы составят около 250 млн рублей, в том числе 190 млн рублей выделено из федерального бюджета. Детский сад рассчитан на 350 мест.

Проект включён в реестр типовой проектной документации Минстроя РФ. Строительство выполняет «Строительная компания «Жупиков», зарекомендовавшая себя на возведении других социальных объектов региона.

«У нас часто возникает диссонанс между планами по срокам ввода и фактическим вводом в эксплуатацию детских садов. Однако я уверен, что с «Акварелькой» таких проблем не будет — детский сад распахнет свои двери в установленные сроки», — заявил глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.

Он также высоко оценил слаженную работу заказчика в лице администрации города Тамбова, подрядчика и поставщиков оборудования.

Власти отмечают, что «Акварелька» станет «настоящей академией художественного и музыкального воспитания»: здесь будет мастерская живописи, где детей будут знакомить с изобразительным и декоративно-прикладным творчеством, скульптурой, дизайном, цифровым моделированием. Кроме того, детям будут преподавать уроки актёрского и ораторского искусства, а на уличной территории планируется создать арт-зоны: площадку для пленэра, открытый вернисаж и летнюю сцену.

Tambov.gov.ru Детский сад «Акварелька» в Тамбове планируют открыть 1 сентября

По словам губернатора Александра Никитина, детский сад является обязательным элементом комплексного развития территорий и повышает привлекательность нового микрорайона. В частности, строительство детсадов учтено в концепции комплексного развития микрорайона Новый Тамбов в северной части города: здесь инфраструктура включает 11 детских садов, рассчитанных на 3446 мест, в том числе девять из них построены в течение последних десяти лет.

Для ликвидации очереди в детсады по национальному проекту «Демография» регионального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет» на территории Тамбовской области до 2022 года в общей сложности будет построено 14 детских садов на 2130 мест. На эти цели из федерального бюджета выделено около 1,5 млрд рублей.

С учётом ввода в эксплуатацию детского сада «Акварелька» в городской очереди останется 103 ребёнка, которые будут направлены на свободные места в образовательные организации другого микрорайона.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Александр Никитин также посетил в северной части Тамбова ход строительства новой дороги, соединяющей север и центр города, поручив выделить средства из бюджета на строительство новых водоводов.