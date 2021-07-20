Волгоград, 20 июля, 2021, 18:10 — ИА Регнум. Следы серной кислоты на путях обнаружили 20 июля сотрудники Приволжской железной дороги на станции Сарепта в Красноармейском районе Волгограда.

Вагон-цистерна для транспортировки серной кислоты

Опасное вещество вытекло из повреждённой цистерны грузового поезда. Резервуар отцепили и отправили на специальный путь. К месту происшествия направили пожарный поезд со станции Татьянка.

На график движения составов инцидент не повлиял. По данным Приволжской железной дороги экологического ущерба нет, сообщают «Новости Волгограда».