Брюссель, 20 июля, 2021, 18:08 — ИА Регнум. На фоне трагических событий в Германии, где число погибших от масштабного наводнения превысило 140 человек и продолжает расти, стихийное бедствие в Бельгии выглядит послабее, но это не значит, что оно не затронуло людей. Об этом рассказала официальная страница партии «Русский союз Латвии» в социальной сети Facebook со ссылкой на очевидца наводнения, бывшую рижанку Анну.

Дарья Антонова ИА REGNUM Наводнение

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Сообщается, что от наводнений пострадали целые города (например, Льеж), вода разрушила немало домов. Столица страны Брюссель не пострадала, но оказалась в окружении нескольких наводнений. Число погибших превысило 14 человек.

Анна ныне проживает с мужем в небольшом городе под Брюсселем. По ее словам, бурное наводнение началось поздно ночью, когда многие спали: «Я проснулась утром и была поражена тишиной. Увидела, что нет электричества, по улице не едут машины, в нескольких десятках метров от нашего дома улица залита водой на уровне более метра, и вода приближается к нашему дому».

Анна сообщила, что ее дом находится на возвышенности и его обошла большая вода. Многим соседям повезло куда меньше: в некоторые дома можно было попасть уже только на лодке, оставшиеся в этих зданиях дети и пожилые люди перебрались на вторые этажи и чердаки. «Не было электричества, но самое неприятное — затопило канализацию, и невозможно было пользоваться туалетом», — призналась женщина.

Спустя 24 часа вода стала отступать, рассказала Анна и добавила: «Нам невероятно повезло: поток залил наш сад, но остановился буквально в сантиметрах от стены дома. Я живу в Бельгии много лет, но подобное вижу впервые. Конечно, это очень страшно».