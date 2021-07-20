Рига, 20 июля, 2021, 18:05 — ИА Регнум. В сезоне Континентальной Хоккейной Лиги (КХЛ) 202/2021 годов рижское «Динамо» выступило крайне неудачно, обновив антирекорды. Об этом латвийский спортивный обозреватель Владимир Иванов сообщил rus.lsm.lv.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

По его мнению, ниже падать уже некуда, и поэтому новый сезон должен получиться у рижан куда веселее.

Иванов признал, что в последние годы известный клуб только стагнировал в своем развитии: «Такое ощущение, что когда-то было совсем другое «Динамо», за которое мы рвали глотки, что всё это было в другой жизни. Уж и целое поколение игроков сменилось, но лидер латвийского клубного хоккея по-прежнему где-то на задворках».

Он предложил руководству клуба не искать отговорки про маленький бюджет или эпидемию коронавируса, а начинать принимать ответственные решения.

Иванов отметил, что надежды болельщикам рижского «Динамо» внушает тот факт, на 70% состав команды поменялся и стал меньше: «Это здорово, это большой плюс, который дарит хоть какую-то надежду на изменения в лучшую сторону. Надежду на то, что не будет у нас, как при тренере Петерисе Скудре, когда было почти шесть десятков человек в составе, что будет хоть в чем-то стабильность».

Надежды Иванов связывает и с новым главным тренером — российским специалистом и авторитетным в прошлом хоккеистом Сергеем Зубовым: «50-летний россиянин Зубов (шестой десяток он разменяет на этой неделе) — человек-легенда. Как-никак, олимпийский чемпион 1992 года, двукратный обладатель Кубка Стэнли, который был введен в Зал славы в Торонто три года назад».

«Такой глыбы у руля латвийского клуба еще не было. Должно выстрелить!», — считает латвийский спортивный журналист.