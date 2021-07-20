Циндао, Китай, 20 июля, 2021, 17:59 — ИА Регнум. Высокоскоростной поезд на магнитной подушке создан в городе Циндао (провинция Шаньдун, Китай), сообщает 20 июля «Пэнпай».

Дарья Антонова ИА REGNUM В вагоне поезда

Транспортное средство может ехать со скоростью до 600 км/ч. Проект создания такого поезда начал воплощаться в жизнь в октябре 2016 года, причём год с небольшим назад локомотиво-вагоностроительная компания «Циндао Сыфан» создала образец.

В прошлом году образец начал проходить тестирование, а тестирование всего комплекса, обеспечивающего движение транспортного средства на магнитной подушке, стартовало в начале 2021 г., завершатся испытания к концу года.

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