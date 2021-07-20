Подгорица, 20 июля 2021, 17:58 — REGNUM Президент Черногории Мило Джуканович дал свое согласие на предложение премьер-министра Здравко Кривокапича о кандидатуре посла в миссию Черногории при ЕС, базирующуюся в Брюсселе, сообщила президента.
Во время встречи Джуканович и Кривокапич согласились с необходимостью активизировать усилия всех государственных органов и субъектов общества, ускорить реформы и достичь стандартов, чтобы создать предпосылки для более быстрой интеграции Черногории в ЕС.
Джуканович и Кривокапич говорили о важности европейского пути Черногории и необходимости активизации переговорного процесса.
Напомним, что ранее из 18 послов, предложенных МИД, Джуканович дал отрицательную оценку 11 из них, а семь кандидатов получили согласие главы государства на назначение.