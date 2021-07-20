Санкт-Петербург, 20 июля, 2021, 18:09 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от Петербурга Виталий Милонов («Единая Россия») выступил с резкой критикой гастрольных показов спектакля «Чудесный грузин» МХАТ им. Горького с участием поп-дивы Ольги Бузовой в Северной столице. На своей странице в соцсети депутат призвал не покупать билеты на эти спектакли.

Дарья Драй ИА REGNUM Виталий Милонов

По данным Милонова, Бузова примет участие в гастрольном туре спектакля в Петербурге, «билеты на который будут закупаться комитетом по культуре централизовано». Он сослался на информацию из аппарата курирующего культуру вице-губернатора Санкт-Петербурга Бориса Пиотровского.

«Как заядлый театрал — считаю это оскорблением искусства! Бузовой не место на театральных подмостках, ее место всем известно», — написал Милонов.

«Предлагаю не покупать билеты на это безобразие», — добавил единоросс.

Высказывания Милонова были неоднозначно восприняты подписчиками.

«Вы лично видели спектакль, чтобы давать оценку игры Ольги Бузовой? И почему вы считаете себя в праве указывать людям, в каком месте они должны быть? Мы не ваши марионетки», — пишет le. ana2902.

«Представляю как чувствуют себя заслуженные артисты рядом с этим «недоразумением» на сцене. Однако ж хотелось бы услышать и вторую сторону конфликта — режиссера, решившего именно таким образом привлечь молодежь в театр, и при этом подзаработать на китче», — полагает taty_ana98.

«Одно дело Бузову позвали… а другое, кто те люди, что идут смотреть на это безобразие и еще деньги большие платят… они то нормальные??? Вот в чем вопрос!!!», — замечает margoloo123.

Ранее стало известно, что Московский художественный академический театр им. Горького продолжит сотрудничать с Ольгой Бузовой, несмотря на шквал критики в адрес её игры на сцене и самого факта участия в постановке спектакля «Чудесный грузин».