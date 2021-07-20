Кондопога, Карелия, 20 июля, 2021, 17:55 — ИА Регнум. В экскурсионной зоне заповедника «Кивач» возможно задымление и запах гари от лесных пожаров, действующих на соседних территориях Республики Карелия. Об этом 20 июля сообщается на сайте заповедника.

Zapkivach.ru Заповедник «Кивач» в дыму от лесного пожара

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Как заверила администрация, в заповеднике ежедневно проводится мониторинг пожароопасной ситуации с земли и с воздуха — с помощью квадрокоптеров.

«Уважаемые граждане! Будьте внимательны и аккуратны Сообщить о возгорании в лесу можно по круглосуточному номеру прямой линии лесной охраны Карелии: 8−8142−555 580», — говорится в сообщении.

Напомним, с начала пожароопасного сезона на территории республики возникло 247 лесных пожаров на площади 8 535 га. На текущий момент в регионе 38 действующих лесных пожаров на площади 6 479 га на территории Олонецкого, Прионежского, Муезерском, Пудожском, Беломоском, Лахденпохском, Сортавальском, Калевальском, Пряжинском, Сегежском, Суоярвском районах (25 пожаров на площади 77 га локализовано).

Показатели пожарной опасности и площади лесных пожаров превысили средние многолетние значения в Суоярвском, Пряжинском, Калевальском, Муезерском и Сегежском районах. Ухудшение лесопожарной обстановки в регионе началось с 12 июля в связи установившейся аномально жаркой погодой, практическим отсутствием осадков, а также сухими грозами.