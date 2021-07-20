Киев, 20 июля, 2021, 17:51 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины в 2021 году открыла 328 дел о посягательстве на территориальную целостность страны и создание террористических организаций.

Ssu.gov.ua СБУ

Об этом 20 июля сообщает пресс-центр СБУ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Спецслужба информирует, что в этих делах объявлено о подозрении 307 лицам, подавляющему большинству из них — по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность.

Также, по информации СБУ, за последние полгода вступил в силу 191 обвинительный приговор суда по материалам спецслужбы по делам о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны, а также за террористическую деятельность.

Кроме того, в СБУ отчитались о раскрытии трёх попыток терактов, две из которых планировались вблизи линии разграничения в Донбассе. Также спецслужба запретила въезд на Украину 190 иностранцам, причастным, по мнению Киева, к террористическим и экстремистским организациям.