Рига, 20 июля, 2021, 17:51 — ИА Регнум. Каждый пятый евро из двух миллиардов, выделенных Евросоюзом Латвии в рамках Механизма восстановления и устойчивостипредназначен на цели уменьшения социального неравенства. Как сообщил rus.lsm.lv со ссылкой на экспертов, большинство уверено: средства будут потрачены, а неравенство так и останется.

MPD01605 Флаг ЕС

Так, ведущий научный сотрудник центра Providus Ивета Кажока считает, что снижение социального неравенства — амбициозная программа, к которой нынешнее правительство не готово: «Амбиции правительства могли быть намного больше, как и доля бюджета, выделенная на эти мероприятия, могла быть намного больше, если правительство Латвии действительно смотрит на инвестиции в социальную сферу именно как на инвестиции, а не как на мероприятие по единоразовому освоению средств».

Эксперты отметили, что за 17 лет нахождения в Евросоюзе Латвии так и не удалось ликвидировать явно неравномерное развитие своих регионов, поэтому не стоит и от этих евроденег ждать «прорыва» в данном вопросе. Это также одна из главных причин, почему у Латвии плохие показатели по части занятности и неравенства доходов.

Инесе Вайваре, директор «Латвийской платформы по сотрудничеству и развитию» считает, что фраза «снижение неравенства» звучит красиво, но власти не понимают, что конкретно надо сделать в этом вопросе: «Что значит «снизить неравенство»? Это популярные слова, но вопрос, действительно ли эти мероприятия помогут что-то уменьшить. Поэтому я думаю: может быть так, что мы не достигнем целей, потому что они у нас не определены».