Ярославль, 20 июля, 2021, 17:43 — ИА Регнум. В Ярославле возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, связанному с сопротивлением представителю власти. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на управление Росгвардии по Ярославской области.

Здание СКР в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM в здании Следственного комитета в Ярославле 19 июля было разбито несколько окон. Совершивший хулиганский поступок мужчина задержан.

«Сотрудник вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Ярославской области, находившийся на посту в здании регионального следственного управления, по камерам наружного наблюдения заметил мужчину, который бил окна первого этажа здания. Росгвардеец нажал кнопку тревожной сигнализации, а затем принял меры к задержанию нарушителя. В результате экипаж вневедомственной охраны доставил задержанного 47-летнего мужчину в отдел полиции», — рассказали в ярославском управлении Росгвардии.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса РФ «Хулиганство, совершенное с помощью оружия или предметов, используемых в качестве оружия, связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка».