Воронеж, 20 июля, 2021, 17:42 — ИА Регнум. Задержание начальника тыла в отделе МВД России по Панинскому району Воронежской области подтвердили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по региону.

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«Сотрудниками ГУ МВД России по Воронежской области во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ России по подозрению в совершении противоправного деяния задержан руководитель одного их подразделений территориального отдела МВД России на районном уровне», — говорится в комментарии главка.

Как уточнили в пресс-службе, в настоящее время сотрудник отстранён от исполнения служебных обязанностей. Также назначено проведение служебной проверки в отношении него

«В случае если вина данного сотрудника будет установлена, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а также привлечен к ответственности в соответствии с законодательством. Его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности», — добавили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, информация о задержании полицейского появилась 20 июля в местных СМИ. Интерес к начальнику тыла районного отдела полиции Игорю Качкину связан с тем, что в 2020 году, когда он занимал должность заместителя начальника УГИБДД региона, прокуратура обнаружила у его семьи 22 квартиры, и направила иск в суд к полицейскому о взыскании неподтвержденного законными доходами имущества на сумму 50 млн рублей. Сам Игорь Качкин заявлял, что отношения к недвижимости не имеет — она принадлежит его родителям.