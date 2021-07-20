Тамбов, 20 июля, 2021, 17:41 — ИА Регнум. В северной части Тамбова в рамках целевой программы выделят средства на решение проблемы водоснабжения, при этом инвестиции не включат в тариф. Об этом заявил сегодня, 20 июля, губернатор Тамбовской области Александр Никитин в ходе посещения микрорайона Телецентр, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru И. о. начальника управления градостроительства и архитектуры Тамбовской области Александр Борзых и губернатор Тамбовщины Александр Никитин

Глава региона проинспектировал в микрорайоне строительство новой дороги, соединяющей север и центр Тамбова, поручил выделить средства из бюджета на строительство новых водоводов.

«Новые микрорайоны должны быть уютными, безопасными, комфортными», — сказал Александр Никитин.

В основе развития территорий — инженерная инфраструктура, так как если будут сети и дороги, то начнут строиться новые дома, а район станет комфортнее. Для стремительно прирастающего «Нового Тамбова» один из самых актуальных вопросов — транспортная доступность, в настоящее время он решается областными властями. В настоящее время завершается проект строительства дороги, соединяющей улицу Запрудная с улицей Советская и бульваром Энтузиастов.

Работы идут в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» по государственной программе «Стимул». На эти цели направят около 950 млн рублей, в том числе из федерального бюджета — свыше 600 млн рублей. На данный момент заканчивается реализация четвёртого этапа строительства четырёхполосной дороги.

Временно исполняющий полномочия главы Тамбова Максим Косенков поблагодарил губернатора Александра Никитина за реализацию этого проекта, отметив, что это позволит разгрузить потоки в Октябрьском районе и в целом положительно скажется на организации транспортного движения в городе.

Дорожный проект повлёк за собой и переустройство сетей водоснабжения. Было отмечено, что в районе за последние 2,5 года было зафиксировано 14 повреждений сетей водоснабжения. Сейчас работы по монтажу труб выполнены, осталось провести работы по переподключению, что позволит предотвратить аварии.

Глава Тамбовщины подчеркнул важность скорейшего решения проблемы водоснабжения в северной части Тамбова.

«Строительство водоводов будет осуществляться по целевой региональной программе на бюджетные средства. Инвестиции не будут включены в тариф», — отметил Александр Никитин.

Для локализации проблемы системы водоснабжения рассматривается вопрос строительства двух водоводов через Красненский карьер общей протяжённостью 1,5 тыс. метров.

Что касается дальнейшего развития микрорайона Телецентр, то здесь планируется обустроить парковое пространство с велодорожками, малыми архитектурными формами, а также оборудовать современную набережную после завершения разработки Красненского карьера.

Губернатор Александр Никитин предложил на конкурсной основе привлечь к разработке концепции нового микрорайона студентов Тамбовского государственного технического университета. И выразил уверенность, что в ближайшие несколько лет этот район может стать реальным конкурентом южной части города Тамбова.