Ростов-на-Дону, 20 июля, 2021, 17:39 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону одну из улиц назовут в честь российского вертолетостроителя, бывшего руководителя завода «Роствертол» Бориса Слюсаря. Об этом сообщается на сайте городской администрации

Donland.ru ПАО «Роствертол»

«Присвоить элементу улично-дорожной сети города Ростова-на-Дону — магистральной улице общегородского значения от Южного подъезда до улицы Левобережной — наименование «улица Бориса Слюсаря», — сказано в документе.

ИА REGNUM напоминает, что Борис Слюсарь скончался в Ростове-на-Дону в 2015 году после тяжелой болезни. «Роствертол» он возглавлял с 2000 года.