Волгоград, 20 июля, 2021, 17:50 — ИА Регнум. Апелляцию бывших участковых уполномоченных, осуждённых за получение взятки, рассмотрел Волгоградский областной суд. Наказание незначительно изменено лишь одному фигуранту, сообщили ИА REGNUM 20 июля в объединённой пресс-службе судов региона.

Prokuror-kaluga.ru Взятка

Судом установлено, что с марта по июль 2018 года участковые систематически получали от владельца самовольно возведённой шиномонтажной мастерской в Дзержинском районе Волгограда незаконное денежное вознаграждение. Коммерсант платил полицейским за то, чтобы они не составляли административный материал о самоуправстве. Общая сумма взятки составила 15 тысяч рублей.

В судебном заседании один из подсудимых вину в преступлении не признал, второй настаивал на невиновности коллеги, а свои действия объяснял тяжёлым материальным положением и просил переквалифицировать дело с получения взятки на мошенничество.

Приговором Дзержинского районного суда Волгограда экс-участковые признаны виновными. Одному назначили восемь лет лишения свободы, другому 7,10 лет заключения, со штрафами в размере 225 тысяч рублей каждому, лишением званий и запретом на два года занимать должности госслужбы.

С приговором суда не согласились ни сторона защита, ни сторона обвинения. Рассмотрев апелляционную жалобу, Волгоградский областной суд, согласился, что вина экс-полицейских доказана. Однако одному из осужденных «за активное способствование раскрытию и расследованию преступления» снизил наказание с семи лет десяти месяцев лишения свободы до семи лет шести месяцев.

Приговор вступил в законную силу. Отбывать наказание осуждённым предстоит в в колониях строгого режима.