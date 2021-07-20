Сараево, , 18:20 — REGNUM Представитель хорватского народа в Президиуме Боснии и Герцеговины Желько Комшич 20 июля стал председательствующим в этом коллективном органе управления страной.

Босния и Герцеговина Иван Шилов © ИА REGNUM

На этой должности он сменил представителя сербов Милорада Додика.

По словам Комшича, его приоритетом в течение восьмимесячного срока на должности председательствующего будет регулярное проведение заседаний, во время которых Президиум будет обсуждать важные для жизни страны вопросы.

Напомним, что ротация председательствующих в Президиуме БиГ со сроком полномочий четыре года происходит каждые восемь месяцев.