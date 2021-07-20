Москва, 20 июля, 2021, 17:36 — ИА Регнум.

Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ) обратился с официальным письмом к руководителю Федерального агентства воздушного транспорта Александру Нерадько для запроса официальной позиции ведомства по вопросу отказа ведомства выдать разрешения российским авиакомпаниям на выполнение международных рейсов в Египет. Согласно приказу Росавиации от 16.07.2021 № 501-П «О допуске и отзыве допуска перевозчиков, имеющих соответствующие лицензии к выполнению международных воздушных перевозок пассажиров и (или) грузов» из Москвы, Петербурга и других регионов страны в Хургаду и Шарм-эль-Шейх планировали летать авиакомпании «Россия», «Уральские авиалинии», Nordwind Airlines, Azur Air, «Якутия», S7, iFly, «ИрАэро», «Азимут» и NordStar. Всего была подана 231 заявка. Причина отказа в ответе компаниям не указана.

REGNUM Египет

«Отрасль ждёт внятной и открытой позиции по Египту, мы видим конкретные документы от Президента страны по снятию ограничений на полеты в Египет, но отрасль продолжает гадать о сроках реального открытия авиасообщения. Нужно перестать плодить домыслы и в таких ситуациях разъяснять порядок предоставления тех или иных документов. Власти Египта предприняли беспрецедентные меры по повышению безопасности воздушной гавани. Наши эксперты все это неоднократно оценивали и говорили о готовности страны принимать российские чартеры. Нелогично выглядит работа по этому направлению, что приводит к полётам российских туристов в Египет, используя различные варианты стыковочных рейсов», — заявил вице-президент ОСИГ, член Общественного совета при Минтрансе России Илья Зотов.

«Альтернативными направлениями для наших туристов сегодня становятся Турция и Египет, открытия границ которых они так давно ждали. Сегодня при планировании поездок и оплате турпродукта со стороны туристов мы снова становимся свидетелями, как полеты отменяются в одностороннем порядке, возникают вопросы, связанные с невозвратом средств, невыездом туристов и снижением репутации органов, которые занимаются развитием туризма. Поэтому просим Росавиацию принимать решения совместно с экспертным сообществом и Ростуризмом», — отметил президент ОСИГ Алексей Волков.