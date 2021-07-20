Киев, , 17:42 — REGNUM Офис президента Зеленского вынужден переносить судебные заседания по делу главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука, потому что нет законного повода продолжать домашний арест для оппозиционного политика.

Виктор Медведчук. kremlin.ru

Об этом заявил 20 июля украинский политический обозреватель Александр Зубченко, комментируя последние внутриполитические события в стране, в частности, перенос суда по делу лидера оппозиции.

Посол обратил внимание на факт того, что посол КНР написал письмо Виктору Медведчуку именно накануне судебного заседания.

«Посол Поднебесной написал открытое письмо Виктору Медведчуку, в котором поблагодарил главу политсовета ОПЗЖ за неоценимый вклад, который он внес в развитие двухсторонних украинско-китайских отношений. Показательно, что посол Китая буквально рассыпался в комплиментах Медведчуку… Весьма примечательно, что письмо посла Китая одному из лидеров «Оппозиционной платформы» появилось буквально накануне рассмотрения Киевским апелляционным судом изменения меры пресечения Виктору Медведчуку. Случайность? Совпадение? Не думаю», — заметил эксперт.

Зубченко пояснил, что оснований для пролонгации домашнего ареста для Медведчука не существует, поэтому офису президента приходится тянуть время и переносить судебные заседания.

«Неслучайно и то, что суд так и не вынес решения по делу Медведчука. Якобы судья не успел ознакомиться с материалами — зато, видимо, изучил письмо китайского посла — поэтому решил перенести заседание на 30 июля. Явно видно, что в офис президента не подвезли свежий «креатив». Зеленский и компания уже просто не знают, что еще придумать для пролонгации домашнего ареста», — подчеркнул специалист.

Он отметил, что на Украине еще помнят печальные примеры таких судей как Родион Киреев и Николай Чаус, которые исполняли громкие политические «заказы», а теперь вынуждены «страдать до конца своих дней», добавив, что по своему весу и влиянию Медведчук — это «не Тимошенко и не Корбан», дела которых привели к скандалам с другими судьями.

Зубченко напомнил, что сотрудники СБУ провели в сумме пять обысков, но так и не смогли найти никаких доказательств против Медведчука.

«Поэтому судья начал что-то подозревать… Действительно, доказательств против Медведчука как не было, так и нет. Пять обысков, в том числе в доме у тещи Медведчука, закончились безрезультатно. Разве что Зеленский заслужил себе смешной имидж президента, который не придумал ничего лучше, чем воевать с пожилой женщиной. Наша самая успешная пародия на Рэмбо… Поэтому перед судьей стоит сложная проблема: отпускать нельзя продолжить арест. Где поставить запятую?! Если изменить меру пресечения, то офис президента получит масштабный «облом». В политикуме и так уже прямо говорят, что «Акела промахнулся». А содержать под арестом нет оснований. Поэтому и тянут волынку, поэтому и переносят заседания», — заключил политический обозреватель.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня, 20 июля, Киевский апелляционный суд должен был рассмотреть апелляционную жалобу адвокатов народного депутата Украины, главы политсовета партии «ОПЗЖ» Виктора Медведчука на продление ему Печерским районным судом города Киева меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Но рассмотрение апелляции было перенесено на 30 июля 2021 года, поскольку коллегия судей якобы не успела ознакомиться с материалами дела.