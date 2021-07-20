Москва, 20 июля, 2021, 17:35 — ИА Регнум. В России стремительному развитию рынка электромобилей мешают несколько основных препятствий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 июля заявил заведующий лабораторией инфраструктурных и пространственных исследований Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Юрий Пономарев. Так он прокомментировал обещания Минпромторга РФ распространить с 2022 года льготное автокредитование на электромобили.

Иван Шилов ИА REGNUM Электромобиль

«В 2020 году продажи электромобилей составили лишь 0,1% от общего объема, общее число легковых электрических автомобилей на начало 2021 года составляло 10 836 штук. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от общей экономической обстановки и доступности электротранспорта и инфраструктуры, — сказал Пономарев. — Основные препятствия к стремительному развитию этого сегмента рынка: слабое развитие электрозаправочной инфраструктуры для электромобилей; высокая стоимость; непривычность в эксплуатации; сложные климатические условия и протяженные территории».

Поэтому, как полагает эксперт, сложно ожидать кардинальных перемен на этом рынке в ближайшие пять лет.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти РФ замахнулись на развитие собственной линейки электромобилей.