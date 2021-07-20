Москва, 20 июля, 2021, 17:34 — ИА Регнум. Российский рынок жилья ждет некоторое охлаждение и падение темпов спроса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 июля заявил директор института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

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«Если мы говорим о рынке недвижимости в целом, то действительно его ожидает некоторое охлаждение и падение темпов спроса. Но это охлаждение и падение не коснется двух столичных агломераций — московской и петербургской. А именно там основные застройщики делают самые большие свои доходы. Поэтому, если говорить о будущем жилищного рынка России, то это рынок двух скоростей. Есть основные агломерации, которые притягивают наибольшее количество мигрантов, а есть остальной рынок, который, скорее всего, ждет определенное охлаждение», — сказал Зубец.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России впервые за время наблюдений средний размер ипотечного кредита в июне 2021 года превысил 3 млн рублей.