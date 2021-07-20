Москва, 20 июля, 2021, 17:33 — ИА Регнум. Население РФ по-прежнему предъявляет высокий спрос на недвижимость. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 июля заявил директор института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал информацию о том, что в ряде регионов РФ спрос на льготную ипотеку упал на 40−60% после перезапуска этой программы.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Ипотека

«Население по-прежнему предъявляет высокий спрос на недвижимость, — сказал Зубец. — Народ хочет покупать квартиры. Тем более что сейчас произошла некоторая стагнация спроса и стагнация цен. И многие пытаются воспользоваться этой ценовой паузой для того, чтобы купить жилье. Однако надо понимать, что за счет ипотеки жилье приобретали менее половины от общего числа покупателей. Основная масса жилья покупалась за наличные, без привлечения кредитов. А льготная ипотека выдыхалась и раньше. Потому что количество людей, которые способны в нашей стране купить квартиру даже при помощи ипотеки, не превышает 3% от общего количества семей. Все остальные вне рынка недвижимости».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее главу правительства РФ призвали разрешить работодателям выдавать ипотеку своим сотрудникам.