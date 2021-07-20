Москва, 20 июля 2021, 17:33 — REGNUM Вопрос вступления Украины в НАТО должен решаться в Киеве и в Брюсселе, заявил 20 июля заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак в интервью Politique Internationale.
Отметив, что вряд ли Украину примут в обозримом будущем возьмут в НАТО, Козак сказал:
Он добавил, что позиция Москвы должна быть ясна Киеву: украинские власти должны понимать, чем чревато для них вступление Украины в НАТО.
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