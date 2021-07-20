Москва, , 17:33 — REGNUM Вопрос вступления Украины в НАТО должен решаться в Киеве и в Брюсселе, заявил 20 июля заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак в интервью Politique Internationale.

НАТО, Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отметив, что вряд ли Украину примут в обозримом будущем возьмут в НАТО, Козак сказал:

«В какие альянсы вступать — это исключительное суверенное право Украины. Независимо от того, выгодно это или невыгодно России».

Он добавил, что позиция Москвы должна быть ясна Киеву: украинские власти должны понимать, чем чревато для них вступление Украины в НАТО.

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