Козак назвал суверенным правом Украины желание войти в НАТО
Москва, 20 июля, 2021, 17:33 — ИА Регнум. Вопрос вступления Украины в НАТО должен решаться в Киеве и в Брюсселе, заявил 20 июля заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак в интервью Politique Internationale.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
НАТО, Украина
Отметив, что вряд ли Украину примут в обозримом будущем возьмут в НАТО, Козак сказал:
«В какие альянсы вступать — это исключительное суверенное право Украины. Независимо от того, выгодно это или невыгодно России».
Он добавил, что позиция Москвы должна быть ясна Киеву: украинские власти должны понимать, чем чревато для них вступление Украины в НАТО.