Москва, 20 июля, 2021, 17:32 — ИА Регнум. В России малый и средний ретейловый бизнес получает фору по сравнению с крупным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 июля заявил директор института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал опасения представителей российской розничной торговли по поводу того, что жителей РФ ждут пустые полки магазинов, если заработает законопроект об ответственности производителей за будущую утилизацию товаров и упаковки.

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«Может вырасти доля мелких и средних торговых точек. Они действительно могут продавать продукцию по более низким ценам, просто потому что на них не будет дополнительного утилизационного сбора, — сказал Зубец. — Малый и средний ретейловый бизнес получает дополнительную фору по сравнению с крупным бизнесом. Поэтому здесь правительство должно позаботиться о том, чтобы на рынок не попадало большого количества неучтенной продукции. Недостатка продуктов на полках магазинов не будет. Это совершенно очевидно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Зубец оценил достоверность прогнозов по поводу ухода «в тень» российского ретейла.