Москва, 20 июля, 2021, 17:31 — ИА Регнум. Маловероятно, что крупный российский ретейл уйдет в «серую» зону из-за подготовленного Минприроды РФ законопроекта об ответственности производителей за будущую утилизацию товаров и упаковки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 июля заявил директор института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал соответствующие прогнозы Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

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«По факту речь идет о том, что на операторов розничной торговли перекладывают сбор мусора. Теперь они в качестве общественной нагрузки будут еще мусор собирать. Понятное дело, что им это не нравится. Это дополнительны расходы и перекладывание на них работы, которую должны выполнять муниципалитеты. К чему это приведет? К удорожанию продукции в российских магазинах, — сказал Зубец. — Но как в «серую» зону может уйти крупный ретейловый бизнес? Как они себе это представляют? Это невозможно технически. Так как есть автоматизированные системы, которые отслеживают путь товара от его появления на складе до продажи. Причем продажи не просто наименований, а каждой конкретной банки, упаковки и так далее».

Поэтому, как подчеркнул Зубец, никакого ухода в «серую» зону крупного ретейлового бизнеса не будет.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Минприроды критически высказалось по поводу прогнозов, которые сделали представители российской розничной торговли.