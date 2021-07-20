Киев, 20 июля, 2021, 17:31 — ИА Регнум. Верховная рада Украины разблокировала подписание закона о реформировании государственного военного концерна «Укроборонпром».

Ukrainian Defense Industry УкрОборонПром

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании сегодня, 20 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, Рада отклонила несколько различных проекта постановлений об отмене принятия во втором чтении и в целом законопроекта о реформировании «Укроборонпрома». Остановить законопроект пытались депутаты фракций ОПЗЖ и «Батькивщина». Таким образом, парламент разблокировал подписание соответствующего закона спикером Разумковым, президентом Зеленским и его дальнейшее вступление в силу.

Напомним, что решение парламента предполагает построение на предприятиях концерна «Укроборонпром» современной модели корпоративного управления, которая, согласно тексту законопроекта, обезопасит их от коррупционных рисков, конфликта интересов и прямого политического влияния. В НАТО заявили, что это решение Киева «приблизит всю оборонную промышленность Украины к принципам, которых в этой сфере придерживаются страны альянса».