Подольск, Московская область, 20 июля, 2021, 17:26 — ИА Регнум. Строительство школы в микрорайоне Кутузово в городском округе Подольск Подмосковья вышло на завершающий этап. Об этом 20 июля сообщается на сайте правительства Московской области.

Admtyumen.ru Школа

Образовательное учреждение рассчитано на 1,1 тыс. мест. Завершить строительные работы планируется до конца 2021 года. Как отметил министр строительного комплекса региона Владимир Локтев, на объект уже поставлена мебель и оборудование для пищеблока и медицинского кабинета.

«На объекте продолжаются отделочные работы, ведется монтаж инженерных сетей и сетей электроснабжения, завершается благоустройство школьной территории, продолжается оснащение школы необходимым оборудованием и мебелью», — сказал Локтев.