Ростов-на-Дону, 20 июля, 2021, 17:23 — ИА Регнум. В Азовском море и Таганрогском заливе (Ростовская область) из-за жары объявлен заморный период. Это следует из приказа Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства.

Мор рыбы

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О заморном периоде должны помнить все рыбодобывающие организации и индивидуальные предприниматели. Добыча рыбы должна вестись в строго отведённых местах и с использованием разрешённых орудий лова. Согласно документу, специалисты будут каждые пять дней проверять уровень кислорода в придонных слоях воды.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области по-прежнему действует штормовое предупреждение из-за сильной жары. Столбики уличных термометров в дневные часы поднимаются до +41 градуса и выше.