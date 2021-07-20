Белград, , 18:19 — REGNUM Белград должен проявлять терпение и постоянно повторять, что он определился в пользу диалога с Приштиной, независимо от заявлений премьер-министра сепаратистского Косово Альбина Курти. Такое мнение высказал 20 июля спикер сербского парламента Ивица Дачич.

Ивица Дачич Mfa.gov.rs

«Все знают, что то, о чем говорит Курти, не имеет никакого отношения к реальности. Его заявления расходятся с повесткой переговоров и преследуют только одну цель — отвлечь внимание от сути всей этой истории, а это выполнение подписанных договоров и формирование Сообщества сербских муниципалитетов», — заявил Дачич новостному агентству «Танюг».

По словам Дачича, теперь чрезвычайно важно, чтобы Сербия проявила добрую волю и решимость продолжить диалог. С другой стороны, поведение Альбина Курти и всей приштинской делегации свидетельствует о том, что их задача — сделать так, чтобы переговоры потеряли смысл, и тогда на Сербию просто будут давить с тем, чтобы она признала независимость Косово, считает Дачич.

Напомним, что 19 июля в Брюсселе состоялся второй раунд переговоров Вучича и Курти в рамках диалога о «нормализации отношений» между Белградом и Приштиной. По оценке европейского посредника Мирослава Лайчака, новый раунд принес «совсем неьшое продвижение». Альбин Курти потребовал от Сербии «признать прошлое», которое в его понимании связано с «этническими чистками» албанского населения Косово и Метохии.