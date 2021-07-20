Воронеж, 20 июля, 2021, 17:21 — ИА Регнум. В Воронежской области задержан начальник тыла в отделе МВД России по Панинскому району Игорь Качкин, ранее занимавший должность замначальника УГИБДД по региону и получивший известность в 2020 году, после того, как прокуратура вышла в суд с требованием изъять у него 22 объекта недвижимости. О задержании Качкина со ссылкой на источники сообщили сразу несколько СМИ.

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По информации «Коммерсантъ-Черноземье», Качкин был задержан 19 июля. Официальных комментариев от правоохранительных органов на данный момент не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года прокурор Воронежской области направил в суд иск к заместителю начальника регионального управления ГИБДД о взыскании неподтвержденного законными доходами имущества на сумму 50 млн рублей.

«Согласно материалам контроля за расходами, поступившим из ГУ МВД области, родители ответчика являются правоприобретателями по сделкам в отношении 31 объекта недвижимости общей стоимостью свыше 63 млн рублей. Однако у них отсутствовали необходимые денежные средства на приобретение данных объектов недвижимости. Имеющиеся доходы исключают возможность совершения за их счет указанных сделок», — сообщили тогда в прокуратуре.

Сам Качкин тогда заявил, что ему принадлежит лишь комната в общежитии и квартира, приобретённая в ипотеку, остальная недвижимость — собственность его родителей, приобретённая на заработанные ими деньги. Добавим, что с весны 2020 года Игорь Качкин занял должность в РОВД Панинского района.

Новость о задержании Качина пришла на фоне скандала с задержанием руководителя УГИБДД по Ставропольскому краю — в сети обсуждают особняк задержанного, а самое главное его обстановку в стиле «Версаль из 90-х»