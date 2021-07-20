В Самарской области создадут бизнес-центр частной космонавтики
Красногорск, 20 июля, 2021, 17:19 — ИА Регнум. Во вторник, 20 июля, в подмосковном Жуковском в рамках проведения выставки достижений авиационно-космического комплекса России МАКС-2021 губернатор Самарской области, председатель наблюдательного совета научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего» Дмитрий Азаров провел расширенное выездное заседание комитетов НОЦ по аэрокосмосу, двигателестроению и искусственному интеллекту. Участие в нем приняли руководители Госкорпораций, крупнейших предприятий региона и страны, ведущие ученые и инженеры.
Приветствуя участников заседания Дмитрий Азаров отметил, что научно-образовательный центр «Инженерия будущего», объединивший 6 регионов России (Самарскую, Пензенскую, Тамбовскую, Ульяновскую области, а также Республики Мордовия и Чувашия), является одним из лидеров научной мысли и практики в стране.
«Наш НОЦ эффективно, напряженно работает, двигаясь вперед по всем направлениям. Мы собрались сегодня на этой площадке для того, чтобы обсудить самые важные направления развития по аэрокосмическому кластеру», — отметил губернатор.
Он добавил, что впервые в таком очном формате на международном форуме встретились члены сразу трех ключевых комитетов.
Проекты имеют поддержку заинтересованных в новых разработках индустриальных партнеров. Среди них и Госкорпорация «Роскосмос».
По словам советника Губернатора Самарской области, генерального директора управляющей компании «Инженерии будущего» Ольги Михеевой, сегодняшнее мероприятие не состоялось бы, если бы не было настолько дружественного и конструктивного диалога с Роскосмосом. Благодаря исполнительному директору по перспективным программам и науке «Роскосмоса» Александру Блошенко и заместителю директора департамента перспективных программ и проекта «Сфера» «Роскосмоса» Оксане Вольф удалось сформировать дорожную карту по формированию двух сложных аэрокосмических проектов — бизнес-центра частной космонавтики и центра экспериментов в космосе. И уже продумывать детали пошаговой реализации — со сроками, ответственными лицами и конкретным содержанием. У нас реальные цели, мы действительно движемся.
По словам председателя управляющего совета НОЦ «Инженерия будущего», ректора Самарского университета Владимира Богатырева место проведения выездного заседания комитетов выбрано не случайно.
Участники заседания обратили внимание на важность запросов индустриальных партнеров — наука должна иметь прикладной характер и готовить специалистов мирового уровня. Образование должно быть мультидисциплинарным. Именно по такому принципу работает НОЦ «Инженерия будущего». Целый ряд сквозных проектов объединяют преподавателей, ученых и студентов из разных регионов России.
В научно-практическую деятельность вовлекаются и школьники. Генеральный директор московской компании «Стратонавтика» Денис Ефремов рассказал о совместной программе с НОЦ по сборке мини спутников.
При этом дети сами смогли высчитывать траекторию полетов аппаратов и обрабатывать полученные данные.
Он поблагодарил руководство и все научное сообщество региона за созданные возможности для работы с одаренными детьми.
Ректор вуза Владимир Богатырев идею поддержал.
Резидент Сколково — компания «СПУТНИКС» — также занимается сборкой космических аппаратов и реализацией своих собственных обучающих программ с применением передовых технологий, в том числе искусственного интеллекта. Дмитрий Азаров отметил важность этих проектов и выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству с компаниями.
Вопросы развития коммерческого космоса, планирования и проведения космических экспериментов, темы, связанные с исследовательской, экспериментальной и испытательной составляющей проектирования ракетно-космических систем в современных условиях имеют особое значение.
Участники круглого стола констатировали: имея компетенции, большую научную и практическую базу, Самарская область может стать центром развития частной космонавтики. В частности, этому будет способствовать бизнес-центр частной космонавтики, который планируется создать на базе НОЦ «Инженерия будущего». Целый ряд компаний рассказали, что им интересно развивать эту тему, которая могла бы служить коммерческим задачам. Консолидирующая структура, которая взяла бы на себя часть организационных и технических вопросов, была бы крайне востребована.
Дмитрий Азаров также добавил, что проведение заседания сразу трех комитетов на МАКС-2021 позволило вновь привлечь внимание к деятельности НОЦ «Инженерия будущего» на федеральном уровне.