Красногорск, 20 июля, 2021, 17:19 — ИА Регнум. Во вторник, 20 июля, в подмосковном Жуковском в рамках проведения выставки достижений авиационно-космического комплекса России МАКС-2021 губернатор Самарской области, председатель наблюдательного совета научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего» Дмитрий Азаров провел расширенное выездное заседание комитетов НОЦ по аэрокосмосу, двигателестроению и искусственному интеллекту. Участие в нем приняли руководители Госкорпораций, крупнейших предприятий региона и страны, ведущие ученые и инженеры.

REGNUM В космосе

Приветствуя участников заседания Дмитрий Азаров отметил, что научно-образовательный центр «Инженерия будущего», объединивший 6 регионов России (Самарскую, Пензенскую, Тамбовскую, Ульяновскую области, а также Республики Мордовия и Чувашия), является одним из лидеров научной мысли и практики в стране.

«Наш НОЦ эффективно, напряженно работает, двигаясь вперед по всем направлениям. Мы собрались сегодня на этой площадке для того, чтобы обсудить самые важные направления развития по аэрокосмическому кластеру», — отметил губернатор.

Он добавил, что впервые в таком очном формате на международном форуме встретились члены сразу трех ключевых комитетов.

Проекты имеют поддержку заинтересованных в новых разработках индустриальных партнеров. Среди них и Госкорпорация «Роскосмос».

"Мы готовы и дальше помогать в продвижении проектов НОЦ «Инженерия будущего», и не только в Самаре, потому что компетенции всех вузов страны значительны и их нужно максимально использовать. Мы поддерживаем идею создания НОЦ и его проектов по коммерческой космонавтике», — отметила заместитель директора департамента перспективных программ и проекта «Сфера» ГК «Роскосмос» Оксана Вольф.

По словам советника Губернатора Самарской области, генерального директора управляющей компании «Инженерии будущего» Ольги Михеевой, сегодняшнее мероприятие не состоялось бы, если бы не было настолько дружественного и конструктивного диалога с Роскосмосом. Благодаря исполнительному директору по перспективным программам и науке «Роскосмоса» Александру Блошенко и заместителю директора департамента перспективных программ и проекта «Сфера» «Роскосмоса» Оксане Вольф удалось сформировать дорожную карту по формированию двух сложных аэрокосмических проектов — бизнес-центра частной космонавтики и центра экспериментов в космосе. И уже продумывать детали пошаговой реализации — со сроками, ответственными лицами и конкретным содержанием. У нас реальные цели, мы действительно движемся.

По словам председателя управляющего совета НОЦ «Инженерия будущего», ректора Самарского университета Владимира Богатырева место проведения выездного заседания комитетов выбрано не случайно.

«У нас есть уникальная возможность сегодня на площадке МАКС-2021 представить «ядерные проекты» нашего НОЦ «Инженерия будущего». Это возможность встретиться с индустриальными партнерами и обсудить перспективность идей, их реализацию. Важно, что многие проекты уже прошли апробацию в рамках работы НОЦ, который был создан в регионе по инициативе Губернатора Самарской области», — отметил он.

Участники заседания обратили внимание на важность запросов индустриальных партнеров — наука должна иметь прикладной характер и готовить специалистов мирового уровня. Образование должно быть мультидисциплинарным. Именно по такому принципу работает НОЦ «Инженерия будущего». Целый ряд сквозных проектов объединяют преподавателей, ученых и студентов из разных регионов России.

В научно-практическую деятельность вовлекаются и школьники. Генеральный директор московской компании «Стратонавтика» Денис Ефремов рассказал о совместной программе с НОЦ по сборке мини спутников.

«Мы не просто собираем такие аппараты, но и запускаем их в стратосферу. Первый такой пилотный проект мы запустили совместно с кванториумом Жигулевской долины в Самарской области. Дети с огромным интересом включились в эту работу и на самом деле сделали больше, чем мы рассчитывали изначально, — рассказал он, — Собрать аппарат не сложно, главное — запрограммировать его. И дети справились с этой задачей на 80%».

При этом дети сами смогли высчитывать траекторию полетов аппаратов и обрабатывать полученные данные.

«Это большой плюс для будущих космических инженеров», — уверен Денис Ефремов.

Он поблагодарил руководство и все научное сообщество региона за созданные возможности для работы с одаренными детьми.

«Я надеюсь, что мы сможем продолжать нашу работу и сотрудничество с университетами, в том числе Самарским государственным», — добавил руководитель московской компании.

Ректор вуза Владимир Богатырев идею поддержал.

Резидент Сколково — компания «СПУТНИКС» — также занимается сборкой космических аппаратов и реализацией своих собственных обучающих программ с применением передовых технологий, в том числе искусственного интеллекта. Дмитрий Азаров отметил важность этих проектов и выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству с компаниями.

Вопросы развития коммерческого космоса, планирования и проведения космических экспериментов, темы, связанные с исследовательской, экспериментальной и испытательной составляющей проектирования ракетно-космических систем в современных условиях имеют особое значение.

Участники круглого стола констатировали: имея компетенции, большую научную и практическую базу, Самарская область может стать центром развития частной космонавтики. В частности, этому будет способствовать бизнес-центр частной космонавтики, который планируется создать на базе НОЦ «Инженерия будущего». Целый ряд компаний рассказали, что им интересно развивать эту тему, которая могла бы служить коммерческим задачам. Консолидирующая структура, которая взяла бы на себя часть организационных и технических вопросов, была бы крайне востребована.

«В первую очередь, это создание условий для инновационных компаний, которые разрабатывают космическую тематику для научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ. Идея НОЦ состоит в том, чтобы создать набор оборудования, возможностей, экспертов, людей, которые могли бы стать не только драйверами развития, но и сопровождать предлагаемые проекты. Работа, на мой взгляд, крайне перспективна. Так считают и венчурные инвесторы, представители Роскосмоса и других компаний этой сферы, — подчеркнул Дмитрий Азаров, — Мы хотели бы эти компетенции «приземлить» на самарской земле. Для нас аэрокосмическая тематика является отраслевой специализацией региона. У нас есть определенные преимущества, но их надо закрепить. Очень надеюсь, что сегодняшняя дискуссия позволит нам вместе определить набор компетенций и меры поддержки, необходимые со стороны органов государственной, региональной власти для того, чтобы идея создания бизнес-центра частной космонавтики была реализована в самарском регионе».

Дмитрий Азаров также добавил, что проведение заседания сразу трех комитетов на МАКС-2021 позволило вновь привлечь внимание к деятельности НОЦ «Инженерия будущего» на федеральном уровне.

«Пришли потенциальные партнеры, и с некоторыми из них мы уже договорились о сотрудничестве, — отметил Дмитрий Азаров, — Мы приехали с деловой миссией и используем любую возможность, чтобы привлечь внимание к региону, привлечь инвестиции, показать научно-образовательный потенциал и возможности НОЦ, который привлекает работодателей с точки зрения подготовки высококвалифицированных кадров, внедрения научных разработок».