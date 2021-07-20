Москва, , 17:15 — REGNUM Ставрополье осталось без министра внутренних дел. Сегодня, 20 июля глава МВД РФ Владимир Колокольцев уволил главу МВД Сергея Щеткина. Решение об отставке было принято после возбуждения уголовного дела в отношении начальника управления ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова.

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«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял решение об освобождении от занимаемой должности начальника ГУ МВД России по Ставропольскому краю генерал-майора полиции Сергея Щеткина», — говорится в сообщении официального представителя МВД Ирины Волк.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МВД Ставрополья Сергей Щеткин подал рапорт об отставке, узнав о проводимых специальных мероприятиях в отношении ряда сотрудников ГИБДД, в том числе главы ведомства Алексея Сафонова. Ранее он не раз давал ему безупречные характеристики, когда вскрывались крупные коррупционные скандалы с участием сотрудников Госавтоинспекции.

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