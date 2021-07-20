Михайловский район, Рязанская область, 20 июля, 2021, 17:17 — ИА Регнум. Мужчина и его 15-летний сын отравились неустановленным веществом в канализационном колодце в одном из частных домов села Берёзово Михайловского района Рязанской области. Подростка спасти не удалось, сообщили ИА REGNUM 20 июля в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Kaluga.sledcom.ru Канализационный колодец

Как установили следователи, 19 июля отец чистил колодец после откачки сточных вод. Мужчине стало плохо, сын спустился к нему, чтобы помочь выбраться. Однако самочувствие подростка резко ухудшилось и он потерял сознание.

Очевидцы вытащили пострадавших на улицу, оказали первую медицинскую помощь, однако подростка спасти не удалось — он скончался на месте от отравления неустановленным веществом.

По факту гибели ребёнка возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», назначены судебные экспертизы. Ход расследования взят на контроль руководством СУ СК по региону.