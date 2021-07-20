Астрахань, 20 июля, 2021, 17:12 — ИА Регнум. В Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении инспектора районного отделения надзорной деятельности и профилактической работы регионального ГУ МЧС, подозреваемого в служебном подлоге. Об этом ИА REGNUM сообщили в СУ СК РФ по региону.

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По версии следствия, инспектор районного отделения надзорной деятельности и профилактической работы возбудил от имени своего коллеги-дознавателя дело об административном правонарушении в отношении главы крестьянско-фермерского хозяйства, в которое внес заведомо ложные сведения о том, что тот выжег сухую траву и не принял мер по защите от сорняков. Далее подозреваемый составил протокол и постановление об административном правонарушении, в которые внес заведомо ложные сведения, на основании которых главе КФХ назначили административное наказание в виде предупреждения.

Ранее в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по факту получения взятки от того же главы крестьянско-фермерского хозяйства. За деньги сотрудник МЧС обещал не привлекать главу КФХ к административной ответственности за нарушения в противопожарной безопасности теплиц.