Бишкек, 20 июля, 2021, 17:10 — ИА Регнум. К 2100 году численность населения Киргизии должна увеличиться на 71%. Такие прогнозы приводят аналитики Организации объединенных наций в докладе, посвященном изменениям народонаселения стран мира, передает «24.kg».

President.kg Киргизы

Среди постсоветских государств лидером по приросту населения должен будет стать Таджикистан, количество жителей которого за последующие 79 лет вырастет на 172%.

По мнению специалистов ООН, население Казахстана к тому времени ожидает прирост на 50%.

Вместе с тем, к 2100 году количество жителей России снизится на 14%, Белоруссии — на 21% и Грузии — на 37%.

Наиболее сильно сократится население Молдавии — на 50%, Украины — на 45%, Литвы — на 45% и Латвии — на 42%.

ИА REGNUM напоминает, что согласно прогнозам аналитиков, за 2021 год численность населения Киргизии увеличится на 109,7 тысячи человек, и по итогам года составит около 6 млн 688 тысяч человек.