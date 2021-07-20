Бишкек, 20 июля, 2021, 17:08 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров сегодня, 20 июля, поздравил жителей республики с мусульманским праздником Курман айт. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

President.kg Садыр Жапаров

Жапаров отметил, что из-за пандемии коронавируса в Киргизии уже второй год праздник Курман айт проходит в условиях ограничений.

«Да смилуется Всевышний над скончавшимися от этой болезни и ниспошлет исцеление больным. Пользуясь случаем, призываю всех граждан страны проявить сознательность и пройти вакцинацию для защиты как своего здоровья, так и здоровья окружающих», — обратился он к киргизстанцам.

Также президент подчеркнул, что сильное общество всегда должно быть готовым ко всем трудностям, испытаниям и изменениям.

«Пусть Всевышний дарует каждому дому благополучие, счастье и отдалит от нас все беды и болезни. Желаю, чтобы этот праздник стал благом для нашей страны, всего мусульманского мира и принес изобилие и достаток!», — резюмировал глава государства.

Справка ИА REGNUM: Курман айт (Курбан байрам или Праздник жертвоприношения) — главный мусульманский праздник, приуроченный к окончанию паломничества в Мекку.

В этот день исповедующие ислам люди традиционно приносят в жертву животное, а его мясо делят на три части: одну оставляют себе, из второй части готовят угощение для родственников и друзей, а третью отдают малоимущим.