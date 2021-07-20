Монреаль, Канада, 20 июля, 2021, 17:07 — ИА Регнум. В приключенческом экшене Assassin's Creed Valhalla могут появиться одноручные мечи. Об этом сообщалось на официальной странице франшизы Assassin's Creed в Twitter.

Assassin's Creed: Valhalla

https://twitter.com/assassinscreed/status/1417153423649255424

Представители Ubisoft написали: «Что если мы добавим одноручные мечи в следующем обновлении?». Напомним, что геймеры просили их об этом нововведении с самого релиза игры.

Valhalla — это ролевой экшен с открытым миром, разработанный канадским подразделением компании Ubisoft. Он был высоко оценен как геймерами, так и критиками.