Екатеринбург, , 17:23 — REGNUM Городской суд Лесного (Свердловская область) признал Владислава Русакова, работавшего советником у заместителя губернатора Сергея Бидонько, виновным лишь по одной из трех вменённых ему уголовных статей. Об этом сообщают журналисты.

Коррупция Иван Шилов © ИА REGNUM

Как передаёт «ЕАН», Русакова признали виновным лишь в незаконном участии в предпринимательской деятельности, а обвинения во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями были с него сняты. По версии суда, две из трёх статей УК РФ были инкриминированы экс-советнику незаконно.

Русакову назначили штраф на сумму 50 тысяч рублей и запретили занимать государственные и муниципальные должности на протяжении трёх лет. «Поскольку же срок давности по данной статье прошел, то экс-советник был освобожден от наказания», — пишет издание.

Как сообщало ИА REGNUM, Русакова задержали сотрудники ФСБ по подозрению в получении взятки.

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