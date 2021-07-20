Вашингтон, 20 июля, 2021, 17:02 — ИА Регнум. Администрация платформы Nexus Mods, предоставляющей разработчикам модификаций видеоигр возможность публикации своих работ, откажется от пожизненных премиум-аккаунтов. Об этом 20 июля сообщает портал Eurogamer.

Мод для Doom 2

Владельцы портала пояснили, что в основе платёжной системы Nexus Mods лежало использование устаревшего ПО на базе Invision Board и PayPal, из-за чего администрация сайта с 2013 года не могла использовать другой подход к формированию цен на премиум-членство. Проблему начали решать ещё в июне 2020 года, руководство компании посчитало, что лучше полностью отказаться от существующей системы и заменить её «собственным решением».

Начиная с 3 августа 2021 года Nexus Mods начнёт предлагать пользователям два варианта премиум-подписки: месячный, стоимость которого составит 4,99 фунтов стерлингов ($6,8 по текущему курсу), и годовой — 49,99 фунтов стерлингов ($68). Варианта с пожизненным премиум-членством больше не будет.

Для справки: опция премиум-членства появилась на Nexus Mods в 2007 году. Геймеры, купившие такой аккаунт, получили возможность избавиться от рекламы и скачивать модификации на максимальной скорости.