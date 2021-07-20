Москва, 20 июля, 2021, 17:01 — ИА Регнум. Законопроект о нулевой ставке по налогу на имущество организаций, физических лиц и земельному налогу на период действия ограничительных мер и иных мероприятий внес в Госдуму депутат от ЛДПР Сергей Катасонов, передает корреспондент ИА REGNUM 20 июля.

Nalog.ru Налоговый кодекс

Предусматриваются изменения в Налоговый кодекс РФ, устанавливающие нулевую ставку по налогу на имущество организаций, физических лиц и земельному налогу в отношении объектов, используемых в предпринимательской деятельности, на период действия ограничительных мер и иных мероприятий, направленных на приостановление (ограничение) деятельности на соответствующей территории субъектов РФ отдельных организаций, в том числе в условиях введения режима повышенной готовности (например, во время пандемии коронавируса), чрезвычайной ситуации (ЧС).

Реализация законопроекта позволит поддержать предпринимателей, деятельность которых приостановлена или ограничена в условиях действия ограничительных мероприятий, и высвободить денежные средства для выплаты заработных плат работникам. При этом введение вышеуказанных норм в Налоговый кодекс позволит реализовать автоматический режим поддержки, без необходимости срочных изменений в законодательство, отмечает автор инициативы.

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