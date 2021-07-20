Вашингтон, 20 июля, 2021, 17:02 — ИА Регнум. Суборбитальный полёт на космическом корабле New Shepard команды американского бизнесмена Джефа Безоса длился чуть больше десяти минут. Об успешном завершении полёта сообщила компания Blue Origin.

Земля. Вид из Космоса

https://twitter.com/blueorigin/status/1417475908215189504

Напомним, New Shepard стартовал в американском штате Техас в 16:12 мск. Корабль преодолел высоту 100 км.

Затем капсула, в которой находились астронавты, отделилась от ракеты-носителя и на парашютах опустилась на землю, а ракета-носитель совершила вертикальную посадку.