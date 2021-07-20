Москва, 20 июля, 2021, 17:00 — ИА Регнум. В российской версии сервиса PS Store подешевели игры от компании Bethesda Softworks и некоторых других разработчиков. Об этом 20 июля сообщает «Игромания».

Bethesda Game Studios Fallout 76

Сниженную цену получили игры Rage 2, Wolfenstein: Youngblood, Dishonored, Prey, Fallout 4, Little Witch Academia: VR Broom Racing и 1971 Project Helios. Примечательно, что ранее проекты от Bethesda подорожали в российской версии Steam.

Напомним, что Bethesda Softworks — это американская компания, занимающаяся разработкой и выпуском видеоигр. Она была основана в 1986 году.