Москва, 20 июля, 2021, 17:07 — ИА Регнум. Система оказания социальной помощи выстроена в России таким образом, что не способствует снижению числа малоимущих. Об этом 20 июля заявила член комиссии по делам инвалидов при президенте России Ксения Безуглова.

Бедность

Комментируя заявление вице-премьера РФ Татьяны Голиковой о планах правительства сократить в два раза долю бедного населения России к 2030 году, эксперт обратила внимание на то, что для этих целей власти собираются создать специальное «социальное казначейство». При помощи этого планируется идентифицировать всех реально нуждающихся в поддержке граждан и оперативно доводить до них пособия, а также «отсечь» от льгот и пособий тех, кто формально числится бедными, но фактически имеет неплохой доход, зарабатывая, например, в теневом секторе экономики.

«Сейчас, по подсчетам чиновников, почти пятая часть, а, возможно, даже треть пособий от государства идут мимо цели. А почему у нас никого не смущает, что и с теми пособиями, которые идут «в цель», происходит полный абсурд?! Хотите пример? Я много лет занимаюсь проблемами людей с ограниченными возможностями. Вот кто-кто, а эти точно целевые получатели! Так вот, инвалид получает пособие от государства, но тут же его лишается, если выходит на работу», — сказала Безуглова.

Аналогичным образом выглядит ситуация с поддержкой малоимущих семей. По оценке экспертов, до 20% таких семей вообще не получают никакой социальной поддержки от государства, хотя и нуждаются в ней. При этом 80% бедных в России — это семьи с детьми, подытожила Безуглова.