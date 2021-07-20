Переславль-Залесский, Ярославская область, 20 июля, 2021, 17:00 — ИА Регнум. Музыкальный фестиваль «Лётчик-фест», который должен был пройти в Ярославской области, недалеко от города Переславль-Залесский, не состоится второй год подряд. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на правительство Ярославской области.

Yarregion.ru «Летчик-фест»

Мероприятие не состоялось из-за пандемии в 2020 году, теперь аналогичное решение принято и в 2021-м. Изначально фестиваль должен был пройти с 6 по 8 августа 2021 года в эко-туристическом комплексе «Джао Да! Ча». «Летчик-фест» перенесен на лето 2022 года.

«Решение о переносе фестиваля — вынужденное и продиктовано заботой о жизни и здоровье людей. Уверен, что в следующем году фестиваль вновь соберет поклонников качественной музыки и эко-туризма на ярославской земле», — заявил и.о. директора департамента туризма Ярославской области Владимир Лысенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM из-за эпидемиологической обстановки в Ярославле с июля на конец августа был перенесен рок-фестиваль «Доброфест». Пока организаторы этого музыкального форума ничего не сообщали об его полной отмене. На официальном сайте «Доброфеста» значится только, что в ближайшее время будет обновлена музыкальная программа фестиваля.