Вашингтон, 20 июля, 2021, 17:16 — ИА Регнум. Приложение новой социальной сети HalloApp стало доступно для скачивания на iOS‑ и Android-устройствах. Об этом 20 июля пишет издание vc.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM Соцсети

По данным СМИ, в соцсети можно создавать групповые чаты, а также отправлять личные сообщения. Найти друга в HalloApp можно только, если известен его номер телефона.

Приложение создали бывшие сотрудники мессенджера WhatsApp — бизнес-директор Нирадж Арора и технический директор Майкл Донохью. Они покинули компанию в 2018 и 2019 году.

Добавим, что на данный момент в HalloApp есть четыре вкладки — настройки, лента сообщений от друзей, групповые, а также личные чаты. В будущем создатели планируют добавить больше функций.